Compilava ricette mediche false: denunciata una salernitana

Compilava ricette mediche false, per questo una 42enne residente nella provincia di Salerno è stata denunciata dalla polizia di Biella per falsità materiale commessa dal privato e ricettazione. A scoprirlo i poliziotti intervenuti in una farmacia del centro cittadino dove uno dei dipendenti aveva segnalato al 112 la possibile presenza di una ricetta medica falsa.

Le irregolarità

Verificata l'incongruenza tra il timbro dello specialista apposto sulla ricetta medica e il contenuto dei medicinali da acquistare, gli agenti hanno avviato alcuni accertamenti a seguito dei quali sono state trovate in possesso della donna diverse ricette mediche, tutte col medesimo timbro. Da un ulteriore controllo e' stato scoperto che il timbro utilizzato nelle ricette, trovato nell'autovettura della donna, era stato oggetto di una passata segnalazione in quanto denunciato proprio dal medico titolare.