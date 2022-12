Va al Comune per sposarsi, ma scopre di essere già convolato a nozze 8 anni prima: il caso a Salerno

Ha dell'assurdo, quanto accaduto a Salerno. Un 39enne ha scoperto di essere bigamo, nel giorno del suo matrimonio. Come riporta La Città, l'uomo si era recato al Comune per il suo matrimonio e lì ha scoperto di risultare già sposato, 8 anni fa, con una sconosciuta, una giovane di Santo Domingo.

Il fatto

Il 39enne, dichiarandosi ignaro di tutto, ha denunciato la falsità dell’atto di matrimonio ma, essendo passati 8 anni dalle nozze, il reato è prescritto. E dunque il Tribunale Civile ha respinto l’istanza di annullamento. Accertamenti in corso, per far luce sulla misteriosa vicenda.