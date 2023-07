Pontecagnano, l'iniziativa per i giovani: biglietti gratis per teatro e museo

Al via a Pontecagnano Faiano una campagna di promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio. Dai prossimi giorni e fino a dicembre, ben 150 ragazze e ragazzi dai 18 ai 25 anni potranno usufruire di ticket gratuiti e dunque visitare il Museo Archeologico Nazionale di Via Lucania. Ma non è tutto: per incentivare la partecipazione dei giovani alle iniziative culturali della città il Comune ha anche acquistato 100 biglietti per la rassegna teatrale 2023/2024 a cura dell'associazione teatrale Mascheranova.

L'iniziativa

"L'incredibile partecipazione all'inaugurazione della Mostra è stato un segnale positivo, che abbiamo voluto cogliere nel segno della continuità e della progettualità a lungo termine", ha commentato l'assessore alla Cultura, Roberta D'Amico, che ha aggiunto: "Un dato entusiasmante, che ci spinge a mettere in campo tutte le risorse possibili per far conoscere gli straordinari tesori conservati nel nostro Museo, con cui resterà aperta, ed anzi si consoliderà, una bella ed intensa collaborazione, come con tutte le realtà portatrici di valori sani, autentici, in linea con i princìpi della solidarietà, dell’ascolto, della diffusione e del rafforzamento di una coscienza civile e critica". “Abbiamo avuto riprova che la cultura continui a suscitare interesse, passione, curiosità e stupore" ha aggiunto il sindaco, Giuseppe Lanzara. "Valorizzare i nostri punti di forza con la partecipazione attiva è fonte di gioia e di orgoglio. In tal senso, il nostro compito resta quello di individuare e potenziare i canali di informazione, ma anche approcci e modalità tali da rendere la permanenza nella nostra città un’esperienza, nel caso della Mostra anche digitale, attraverso cui valorizzare al massimo le nostre stupende realtà e farle conoscere alle nuove generazioni, spesso distratti da altre forme di apprendimento e di comunicazione".