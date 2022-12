Anno 2022, il bilancio dei carabinieri: le operazioni più importanti

Bilancio 2022 dei carabinieri del comando provinciale di Salerno. Numerose le operazioni effettuate nell'anno che si sta concludendo.

Le operazioni

Centrale nell'operato degli uomini dell'arma del comando provinciale di Salerno l'attenzione nei confronti delle fasce deboli (donne, minori ed anziani) e della sicurezza sul lavoro. Queste le operazioni più importanti su tali versanti:



I giovani

− 19 marzo, a Campagna i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 minorenni che avrebbero accoltellato, il 28 febbraio precedente, al culmine di una lita in strada scaturita per futili motivi, un giovane;

− 3 maggio, i Carabinieri della Stazione di Castel San Giorgio hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 minorenni che avrebbero accoltellato, nella notte tra il 28 febbraio ed il 1° marzo precedenti, nell’ambito di una rissa avvenuta in un pub del posto, un giovane, ricoverato in prognosi riservata. All’esito delle indagini, i Carabinieri hanno eseguito:

? un’ulteriore misura cautelare nei confronti di altri 5 giovani (1 agli arresti domiciliari e 4 all’obbligo di dimora) indagati per rissa;

? la sospensione dell’attività, per il cit. locale notturno, per 15 giorni, il divieto di accesso a pubblici esercizi per 7 persone e l'avviso orale per altre 4;

− 18 giugno, in Sala Consilina, Carabinieri della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà 18 giovani ritenuti coinvolti in una rissa verificatasi all’interno di un pub cittadino, e proseguita nelle strade cittadine. All’esito delle indagini, i Carabinieri hanno eseguito la sospensione dell’attività, per il locale notturno, per 7 giorni.



Le donne

− 1° marzo, a Pontecagnano, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia (SA) hanno arrestato un 40enne il quale, poco prima, all’interno di una parruccherìa, non rassegnandosi alla decisione della sua ex fidanzata di interrompere la loro relazione, aveva ucciso, con una pistola, la donna e ferito il nuovo fidanzato, tentando poi il suicidio;

− 12 giugno, in San Mango Piemonte, i Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno arrestato per tentato omicidio aggravato, un uomo che aveva sferrato 13 coltellate alla ex compagna che rientrava con il figlio piccolo in braccio, da una giornata al mare.



Gli anziani

Il 7 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina (SA) hanno arrestato 2 pregiudicati originari di Napoli per una c.d. “truffa dello specchietto” ai danni di un insegnante di Padula (SA) dal quale, simulando un incidente estradale, si sarebbero fatti consegnare 270 euro.



Lavoro

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi (SA), unitamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno e al personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno e dell’Ufficio Tecnico del Comune di Amalfi, hanno attuato, nell’ultimo trimestre dell’anno, una campagna di controlli ai cantieri edili. Nel corso delle attività, finalizzate a contrastare l’abusivismo edilizio e verificare il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si è proceduto a:

− ispezionare 8 cantieri;

− identificare 49 tra dipendenti, datori di lavoro e tecnici di settore;

− deferire alla Procura di Salerno 13 persone ed elevare sanzioni amministrative per oltre 24mila euro per le violazioni riscontrate.

Altrettanto importanti sono state le operazioni di contrasto alla criminalità organizzata. Queste le più importanti:



− 30 giugno, in Salerno, il Nucleo Investigativo ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 38 indagati (14 in carcere, 21 agli arresti domiciliari e 3 obbligo di presentazione), per associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso, estorsione, porto e detenzione di armi, spaccio di sostanze stupefacenti, truffa ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni pubbliche, ricettazione, riciclaggio e truffa. Gli indagati avevano promosso un’associazione, operante nella Zona Orientale di Salerno e riconducibile al clan Stellato, dedita, principalmente, allo spaccio di stupefacenti;



− 2 dicembre, in Pagani, il Reparto Territoriale, unitamente alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 25 indagati (24 in carcere e 1 agli arresti domiciliari) indagati, a vario titolo, per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, detenzione/cessione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, illecita concorrenza con violenza o minaccia, detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, autoriciclaggio, violenza privata, reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Nel medesimo contesto è stato eseguito il sequestro preventivo di beni per un valore di 1 milione di euro. L’indagine ha consentito di accertare in Pagani, San Marzano sul Sarno, Scafati e nei comuni limitrofi dell’agro nocerino-sarnese, l’operatività congiunta e federata dei clan Fezza-De Vivo e di quello riconducibile a Rosario Giugliano, detto “il minorenne”, esponente dell’organizzazione camorristica riconducibile a Carmine Alfieri e Pasquale Galasso e storicamente vicino ai clan Moccia, Mazzarella e Fabbrocino del napoletano.

Tante le operazioni anche relative a reati predatori:



− 17 giugno, in Salerno, i Carabinieri della locale Compagnia di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo ritenuto l’autore, nei mesi precedenti, di 30 tra furti, rapine e truffe perpetrate in danno di esercizi commerciali, turisti e avventori;

− 22 luglio, i Carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo ritenuto l’autore di 11 rapine e 1 furto, commessi sul lungomare cittadino Cristoforo Colombo, dal 31 maggio al 17 giugno precedenti, ai danni giovani;

− 21 ottobre, in Vallo della Lucania, i Carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 6 soggetti ritenuti gli autori di ingenti furti commessi di pesce ai danni di un’azienda di itticoltura di Casal Velino;

− 26 ottobre, in Agropoli, i Carabinieri della locale Compagnia nei confronti di 3 indagati (2 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), per usura ed estorsione;

− 9 novembre, in Amalfi, i Carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone per produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle indagini sono state sequestrare 2 piantagioni di cannabis e arrestate 2 persone trovate in possesso di cospicui quantitativi di droga.

− 12 dicembre, in Gioi Cilento, i Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, hanno arrestato 2 giovani provenienti da un campo nomadi del napoletano, ritenuti gli autori di un furto all’interno di un’abitazione di Vallo della Lucania.