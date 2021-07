Bambini autistici, la protesta di associazioni e genitori: "Ingiusta la riduzione dei servizi sanitari"

Codici, associazione nazionale dei consumatori, si schiera al fianco dei bambini affetti da sindrome dello spettro autistico, che - denuncia - “hanno subito ingiustamente la drastica riduzione dei servizi sanitari finanziati dall’Asl di Salerno”.

La protesta

L’associazione sosterrà con determinazione le iniziative avviate in questi giorni dei genitori di questi bimbi. Il segretario di Codici Cilento Giuseppe Perillo denuncia: “Ridurre le risorse per le terapie dei bimbi con sindrome autistica equivale a limitare il loro percorso verso una maggiore integrazione e maggiore autonomia nella nostra società. Non possiamo accettare e consentire che a pagare il prezzo delle inefficienze del sistema sanitario regionale siano sempre e solo le fasce più deboli. Siamo fiduciosi che il buon senso prevalga così che alla fine l’Asl di Salerno e la Regione Campania ritornino sui loro passi, ripristinando i servizi sanitari per i bimbi affetti da spettro autistico”. E infine avverte: “L’associazione non resterà certamente a guardare, nell’ipotesi in cui l’Asl di Salerno perseveri nella riduzione dissennata delle prestazioni sanitarie a favore dei bimbi con autismo, siamo pronti ad andare fino in fondo in questa battaglia. Queste ingiustizie che vivono i cittadini del Sud sono anche la conseguenza delle iniquità che si rilevano nel fondo perequativo sanitario nazionale, cosa che oramai ci trasciniamo da molti anni”.