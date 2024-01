Bimbo di 3 mesi resta in gravi condizioni al Santobono: confermate le tracce di cocaina nelle urine

Confermate le tracce di cocaina nelle urine del bimbo di 3 mesi che, soccorso in extremis al Ruggi di Salerno martedì notte, è stato poi trasferito al Santobono di Napoli alle prime luci di mercoledì, per essere ricoverato in Rianimazione. Sono arrivati, infatti, i risultati degli esami richiesti dalla terapia intensiva del Santobono al laboratorio chimico-tossicologica dell’AOU Vanvitelli sui campioni di sangue e urine del piccolo: le analisi, effettuate con metodica gas cromatografia/spettrometria di massa ad altissima sensibilità, hanno rilevato la presenza di tracce di cocaina nelle urine e assenza di cocaina nel campione di sangue.

Le condizioni del bimbo

Restano, purtroppo, molto severe le condizioni cliniche del piccolo affetto da meningite batterica per il quale la prognosi resta riservata, come reso noto dallo stesso ospedale napoletano.