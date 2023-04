Bimbo morto ustionato a Scafati: indagati i genitori e lo zio

Dopo la morte del bimbo morto ustionato per un ritorno di fiamma – mentre cercava di alimentare il camino con l’alcol - a Scafati, la Procura di Nocera Inferiore ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Si tratta di un atto dovuto dopo una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità scafatese.

Gli indagati

E così nel registro degli indagati sono stati iscritti la madre, il padre e lo zio della vittima, i quali, in precedenza erano già sati sentiti dagli inquirenti per raccontare la loro versione dei fatti sull’accaduto. Al momento dell’incidente domestico in casa c’era solo lo zio, che vive con la sua famiglia nella stessa palazzina, mentre i genitori erano usciti per alcune commissioni. Intanto, oggi, sarà effettuata l’autopsia sul corpo del piccolo Pasquale all’interno della camera mortuaria del Primo Policlinico di Napoli. Successivamente, il corpo sarà restituito alla famiglia per la celebrazione dei funerali.