Bimbo azzannato e ucciso dai pitbull, Conte: "Sarà lutto cittadino, nessuno si spiega l'accaduto"

"Proclameremo lutto cittadino appena la salma del piccolo Francesco Pio verrà liberata e ci saranno i funerali". Lo afferma il sindaco di Eboli, Mario Conte, all'indomani della feroce aggressione di due pitbull ai danni di un bimbo di 13 mesi, in una villetta a Campolongo.

L'intervento del sindaco

"La Procura - dice il primo cittadino all'Ansa - ha disposto l'autopsia, che forse già domani si dovrebbe svolgere all'ospedale di Battipaglia. Quando si terranno i funerali, la città di Eboli si fermerà per dare l'ultimo saluto al piccolo. Stamani ho incontrato il nonno, ancora sconvolto e distrutto. Nessuno si spiega come sia potuto accadere. Tutto si è verificato in qualche istante. Una scena violentissima. Il piccolo era in braccio allo zio, quando, al momento di andare via, sono stati aggrediti. La mamma, Paola, che ancora non ho visto oggi, era ospite dell'amica (proprietaria dei cani - ndr) solo da qualche giorno. Da quanto si sa, il bimbo non aveva mai avuto contatti con i pitbull”.