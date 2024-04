Bimbo ucciso dai pitbull, parla il veterinario dell'Asl: "I cani non verranno abbattuti, al momento"

"I cani non verranno abbattuti al momento. In questa fase non è prevista la soppressione. Dovranno sicuramente subire un percorso con un veterinario comportamentalista". Lo ha affermato Luigi Morena, responsabile dell'Unità Operativa Veterinaria dell'Asl di Salerno, che ha partecipato ai funerali del piccolo Francesco Pio, sbranato ad Eboli da due pitbull.

Il commento

"Successivamente - ha spiegato Morena - i proprietari, per riprenderne possesso, sempre magistratura permettendo, dovranno sottoporsi ad un percorso che valuterà se i cani possono essere gestiti. Potrebbero, in teoria, riaverli gli stessi proprietari. Se così non fosse, è necessario investire su qualche associazione animalista per poterli assegnare a chi è capace di tenerli. Noi abbiamo fatto un sequestro sia penale sia sanitario. I cani di questa razza non 'impazziscono'. Sono razze anche docili ma sono state abituate a 'ragionare' con grande senso di territorialità e quindi pensano che quello che è loro, nessuno lo deve toccare. Evidentemente i cani non hanno riconosciuto il bambino come un elemento della famiglia e lo hanno attaccato valutandolo come un estraneo. Abbiamo dovuto richiedere l'ausilio dei proprietari per recuperarli perché non potevamo metterli negli automezzi e portali in un centro".