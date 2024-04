Bimbo ucciso da pitbull, il sindaco Napoli: "Necessario un patentino per chi possiede questi cani"

"Oggi è un giorno di grande dolore. Abbiamo accolto il piccolo Francesco Pio nel Campo Angeli del cimitero di Salerno. E' una tragedia immane. Su richiesta della famiglia abbiamo offerto, doverosamente, ospitalità a questa piccola creatura che ci ha lasciati. Abbiamo assolto, in tempi rapidissimi, a tutti gli aspetti prettamente burocratici con un atto deliberativo approvato all'unanimità dalla giunta. Abbiamo disposto così la sua sepoltura nelle vicinanze di dove riposano alcuni suoi familiari". Lo ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli presente questa mattina alla cerimonia di sepoltura del bambino sbranato alcuni giorni fa da due pitbull, a Campolongo, mentre si trovava in braccio ad uno zio.

"Necessario un patentino"

"Dovremmo - ha sottolineato il primo cittadino - fare una riflessione più ampia. Mi auguro che il governo nazionale faccia in modo che queste razze vengano date solo a persone dotate di un patentino, consapevoli di avere una sorta di 'arma in mano'. Bisogna responsabilizzare i possessori di questi cani non solo dal punto di vista penale e civile, ma anche dal punto di vista della gestione degli stessi. Per quanto ci riguarda, nei nostri parchi i cani vanno tenuti al guinzaglio e con la museruola a stretto contatto con il padrone. Vedremo se possibile estendere questa modalità all'intera città. Bisogna verificare in termini di legge cosa possa essere realmente attuato. Ma a parte le disposizioni e i controlli - ha concluso Napoli - la coscienza individuale dei cittadini deve essere fondamentale affinché poi le leggi trovino la giusta applicazione".