Biogas a Sarno, bimbo finisce in ospedale: scoppia la protesta

Esplode la protesta dei cittadini che vivono in località Foce a Sarno. Un bambino, la scorsa notte, si è sentito male per i forti odori nauseabondi ed è stato portato al pronto soccorso del Martiri Villa Malta per le cure del caso. Nel mirino la centrale di Biogas che, nonostante l’ordinanza sindacale che ne impone la sospensione, sarebbe ancora in attività.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Comune

Al fianco dei suoi concittadini, scesi in strada a protestare pacificamente, il vicesindaco Roberto Robustelli: “La tutela della salute non ha alcuna bandiera, è una priorità morale, umana, civile. Come istituzioni stiamo procedendo con ogni azione rispetto a quanto nelle nostre competenze e possibilità. In verità andando anche oltre. La vicenda è all’attenzione della Procura attraverso i report dettagliati che abbiamo realizzato”. Domani mattina il sindaco Giuseppe Canfora chiederà un incontro urgente con il Prefetto di Salerno insieme ad una delegazione di cittadini di Foce.

Gallery