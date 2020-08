Richieste di denaro e bivacco: espulsa una famiglia a Camerota

Sospiro di sollievo, per residenti e turisti a Camerota. E' stata espulsa dal territorio comunale la famiglia residente a Vallo della Lucania che da qualche giorno stava destando non pochi problemi ai cittadini, alle attività e ai turisti. Richieste di denaro continue, pretese di ottenere merce e qualche principio di rissa. Inoltre avevano messo in piedi un accampamento nei pressi del campo sportivo Leon de Caprera dove dormivano e bivaccavano.

L'intervento

Foglio di via per due uomini e due donne, quindi. Sono stati accompagnati alla stazione dei treni di Pisciotta e non potranno più mettere piede a Camerota. Dei fatti è stata informata la questura di Salerno. L’accampamento è stato smantellato. Alle operazioni hanno preso parte i vigili urbani del comando locale, guidati dal sovrintendente Giovanni Cammarano, e i carabinieri della stazione di Marina di Camerota guidati dal maresciallo Francesco Carelli.