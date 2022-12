Le Luci risplendono e i lampioni si spengono: innumerevoli segnalazioni a Salerno

Disagi, a Salerno, anche nella giornata di oggi, a causa di black out improvvisi. Dalla zona orientale al centro: diverse le segnalazioni giunte dai cittadini.

Il caso

In particolare, dalle 16:30, nel centro storico, precisamente in zona Trincerone, si sono verificati continue sospensioni di energia elettrica nelle abitazioni: accorato, l'appello al Comune, affinchè, nel periodo delle Luci e non solo, non si ripetano tali disguidi che arrecano non pochi disagi all'utenza.