Blackout a Torrione alto: nessun avviso per i residenti, i disagi

Blackout in zona Torrione alto, a Salerno, dalle prime ore della mattina. Numerose, le segnalazioni giunte in redazione per via della mancanza improvvisa di energia elettrica: disagi notevoli per chi lavora in smart working, così anche come per chi si è trovato bloccato nel proprio cortile con il cancello automatico chiuso.

Nessun avviso per i residenti della zona che esprimono amarezza per il guasto di cui non è stata data, ad ora, comunicazione alcuna.