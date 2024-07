Blatte ovunque a Salerno, i cittadini: "La disinfestazione già annunciata non è bastata"

Nonostante la disinfestazione effettuata ad inizio luglio dall'Asl, Salerno è di nuovo invasa dalle blatte. Complice sicuramente il caldo torrido, purtroppo in città si registra un notevole incremento degli ospiti indesiderati in numerosi angoli cittadini. "Abitiamo in via Zara e siamo costretti, nonostante il clima afoso, a tenere chiuse le finestre e i balconi per scongiurare l'ingresso in casa degli scarafaggi volanti - ci raccontano alcuni lettori- E' già accaduto a fine giugno e non credo sia ammissibile una situazione del genere in una città civile". Non va meglio nella zona orientale, dove un'anziana di Torrione è stata costretta a ricorrere, a sue spese, ad una ditta specializzata per liberarsi delle blatte entrate dall'esterno che avevano nidificato nella sua abitazione.

A peggiorare la situazione, la mancata cura di alcune aiuole e alberi a bordo marciapiede, sui quali spesso si nascondono gli insetti molesti. A gran voce, dunque, i salernitani fanno appello ad Asl e Comune affinchè, ciascuno per le proprie competenze, garantiscano condizioni igienico-sanitarie e, di conseguenza, di vivibilità, migliori ai residenti dei quartieri cittadini.