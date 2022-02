Blocco camionisti in autostrada, Assoutenti: "Proteste giuste, ma no a danni per consumatori e produttori"

Giuste le proteste degli autotrasportatori ma no a danni per produttori e consumatori. Lo afferma Assoutenti, commentando i blocchi stradali che si stanno registrando oggi in Campania a causa dello sciopero dei camionisti. Nel salernitani, la protesta si è concentrata nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino.

Il commento

“Il caro-benzina è un dramma che riguarda tutti, a partire dai consumatori che pagano due volte i rincari dei listini alla pompa, prima attraverso i costi di rifornimento di carburante, poi con i prezzi al dettaglio che salgono per effetto dei maggiori costi di trasporto – spiega il presidente Furio Truzzi – La protesta degli autotrasportatori, giusta nelle intenzioni, finisce tuttavia per danneggiare sia i produttori, sia i consumatori, portando ad un ulteriore incremento dei prezzi a causa della riduzione dei prodotti che non arriveranno in questi giorni nei negozi e nei supermercati”.“Non è il momento di forme di lotta divisive e dannose, ma è il momento di unirsi per spingere il Governo a non rimanere a guardare e a intervenire per risolvere una emergenza, quella del caro-benzina, che costa 400 euro annui a famiglia solo per i maggiori costi di rifornimento”.