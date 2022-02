Protesta contro "il blocco delle stabilizzazioni" all'Asl, l'azienda sanitaria risponde ai sindacati

Risponde a Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fpl, scesi in campo, ieri mattina, dinanzi all'Asl di via Nizza, la direzione dell'Azienda Sanitaria Locale. I sindacati avevano tenuto un presidio di protesta con i lavoratori dipendenti, contro il "totale blocco amministrativo dell'azienda sanitaria".

La replica

"Questa Asl è al lavoro per la revisione e la rivalutazione di tutti gli atti e le procedure che portano alla definizione degli istituti contrattuali, di cui alle richieste delle organizzazioni sindacali, il tutto nel rispetto delle normative e dei diritti dei lavoratori. - si legge sulla nota dell'Asl - Probabilmente, per qualche componente di qualche sigla sindacale, il cambio di interlocutore in qualche servizio aziendale, avendo avuto precedentemente dei percorsi di confronto preferenziali, ha determinato una difficoltà di riscontro alle richieste quotidiane. Ciò, evidentemente, ha determinato un cortocircuito comunicativo".