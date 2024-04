Blocco di un trasporto eccezionale in transito: senso unico alternato all'altezza di Campagna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Provvisoriamente istituito il senso unico alternato in corrispondenza del km 112,000 a Campagna, lungo la strada statale 91 “della Valle del Sele”, a causa del blocco di un trasporto eccezionale in transito. Allo stato attuale sono in corso alcune attività, da parte di un mezzo operativo, finalizzate a favorire la ripresa della circolazione di tale automezzo.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas per la gestione dell’evento e per la regolamentazione della viabilità.