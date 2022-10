Forte boato nei cieli cilentani: allarme tra i residenti

Tensione, nel primo pomeriggio di oggi, in Cilento, dove sono stati uditi due forti boati, da Castellabate a Casal Velino, passando per Vallo della Lucania e i centri del Monte Stella e del Monte Gelbison, come riporta Infocilento.

La causa

A provocare il rumore, in realtà, due aerei dell’Aeronautica militare che, nel corso, probabilmente, di una esercitazione, hanno rotto il muro del suono.