Boato dinanzi ad un'attività commerciale ad Agropoli: accertamenti in corso

Tensione, stamattina, ad Agropoli: si è udito un boato dinanzi un’attività di vendita di materiali medico-sanitari, in via Risorgimento. Sul posto, per le verifiche del caso, la Polizia Municipale, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Le indagini

Accertamenti in corso, per ricostruire la dinamica e le cause dell'accaduto. Non si registrano feriti.