Covid-19, altri 286 positivi in Campania: i dati del bollettino

Sale, il numero dei contagi in Campania: sono 286 i nuovi positivi su 6.335 tamponi effettuati ed elaborati fino alla mezzanotte di ieri. A renderlo noto, l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I dati

Ad oggi, dunque, sono 12.455 i contagi in Campania, per un totale di 590.407 casi analizzati. Due, intanto, i deceduti del giorno sui 463 complessivi e 59 i guariti sui 6.027 totali.