Bollo auto Aci Salerno: il pagamento entro mercoledì 31 gennaio 2024

Entro il 31 gennaio 2024 devono provvedere al pagamento gli automobilisti che hanno il bollo della loro auto scaduto a dicembre 2023 o hanno immatricolato la vettura tra il 22 dicembre 2023 e il 21 gennaio 2024.

CHI DEVE PAGARE?

Entro il 31 gennaio 2024 deve essere rinnovato il bollo auto per le vetture di potenza superiore ai 35 KW se immatricolate dal 1/1/1998, o superiore a 9HP se immatricolate fino al 31/12/1997, la cui tassa di possesso sia scaduta a dicembre 2023. Tale scadenza riguarda anche le tasse fisse per le targhe prova, rimorchi speciali (roulottes, rimorchi per trasporto di imbarcazioni ecc.), nonché le auto storiche, i quadricicli leggeri e i ciclomotori prima della messa in circolazione su strada pubblica.

AUTO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE, QUANDO PAGARE?

Il bollo per i veicoli di prima immatricolazione va pagato entro il mese di immatricolazione. Se questa avviene negli ultimi 10 giorni del mese, però, si può pagare il bollo auto entro il mese successivo, ferma restando la decorrenza dal mese di immatricolazione. Nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, anche per i veicoli immatricolati in tutti i giorni antecedenti gli ultimi 10 giorni del mese, è possibile pagare il bollo nel mese successivo senza applicazione di sanzioni ed interessi. Nella Regione Lombardia e nella Regione Piemonte, per i veicoli di nuova immatricolazione, a decorrere dal 1° gennaio 2004, il termine per corrispondere il primo pagamento della tassa è stabilito nell’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immatricolazione. I rinnovi del pagamento debbono essere effettuati entro l’ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello di immatricolazione.

SE NON SI PAGA IN TEMPO IL BOLLO AUTO?

Se il bollo auto viene pagato oltre il 31 Gennaio 2024, si dovranno aggiungere anche le sanzioni e gli interessi che saranno calcolati in base ai giorni di ritardo.

Chi paga in ritardo può adire il “Ravvedimento operoso” e regolarizzare la propria posizione con una sanzione minima.

DOVE PAGARE?

L'Automobile Club Salerno e tutte le Delegazioni Aci in provincia sono a disposizione degli automobilisti per le informazioni, per la consulenza e per il pagamento della tassa automobilistica.

Presso Aci in Corso Garibaldi 100 e tutte le Delegazioni è possibile pagare anche con bancomat o carta di credito, senza alcun costo aggiuntivo.

ESCLUSIVO PER I SOCI ACI

Per i Soci è previsto, gratuitamente, il servizio di addebito della tassa auto sul conto corrente.

AUTO STORICA, QUANTO SI PAGA?

Per le auto di rilevanza storica è possibile pagare la tassa ridotta al 50 %. Info e dettagli presso ACI Salerno e Delegazioni ACI