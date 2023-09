Ordigno bellico a Battipaglia: oltre 3mila cittadini sgomberati durante le operazioni di brillamento, il piano

Brillerà il 1° ottobre, l'ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale ritrovato a Battipaglia, nel cantiere dell’ex Zuccherificio. E' stato stabilito nel briefing di ieri presso la Prefettura di Salerno: le operazioni saranno coordinate dal 21esimo Reggimento Genio Guastatori di Caserta.

I dettagli

L’intervento richiede dalle 8 alle 12 ore di lavoro per cui sarà sospesa la circolazione dei treni sulla tratta Salerno/Battipaglia e, per l'occasione, Rete Ferroviaria Italiana appronterà dei pullman sostitutivi. Il raggio d'azione interessato dalle operazioni di brillamento è di 352 metri: 3500 i cittadini che saranno sgomberati dalle proprie abitazioni. Chiuse al traffico, dunque, tutte le arterie stradali che ricadono in quella zona.