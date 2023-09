Battipaglia, disinnesco bomba in via Turco: le strade interessate dall'evacuazione

Individuate le strade che saranno interessate dall'evacuazione per permettere il disinnesco dell'ordigno bellico rinvenuto lo scorso 12 agosto nell'area dell'ex Zuccherificio, in via Turco a Battipaglia, programmato per il prossimo 1 ottobre.

L'evacuazione

Ad essere sgomberate le abitazioni situate nel raggio di 365 metri. Queste le strade interessate: Via Aitoro, via Botticelli, via Cimabue, via De Chirico, via Giotto, Larto Tiepolo, via Mango, via Mantegna, Piazza Gioberti, via Picasso, via Raffaello, via Sabatini, via Salvator Rosa, via Tafuri, via Tintoretto, via Tiziano Vecellio, via Carmine Turco, via Valsecchi, via Vasari, Ss18 Civ.3, via 24 maggio, via Gorizia, via Guzzi, via Pavano, via Petrocchi, via Ripa, via Rosario, via Sepe, via Spirito, via Trento, via Villecco, via XX Settembre, via XXI aprile.