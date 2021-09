Bomba carta vicino al Comune di Battipaglia, M5S (Farina): "Un senso di insicurezza urbana da contrastare"

Ieri sera, a pochi metri dal Comune di Battipaglia, è esplosa una bomba carta. L’ordigno è deflagrato tra Palazzo di Città e le altre attività commerciali, fortunatamente senza causare feriti, pur suscitando timore nei cittadini delle aree adiacenti.

"Apprendiamo con sgomento di una bomba carta esplosa ieri sera nel centro della città. È un segnale che non può passare inosservato. La cultura della legalità va ripristinata nel nostro territorio. Lavoreremo sodo contro qualsiasi attentato alla serenità della nostra comunità ed alla sicurezza pubblica.

Il tema della sicurezza urbana e prioritario per il movimento 5 stelle e per me come candidato sindaco. Per questo motivo martedì mattina sarà con noi il sottosegretario del Ministro degli interni Carlo Sibilia per confrontarci con i cittadini del tema della sicurezza e dell'importanza di intervenire sul tema della educazione alla legalità anche nelle scuole e tra i più giovani".