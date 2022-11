Boato nella notte, a Capaccio: esplode un ordigno davanti ad un'attività commerciale

Boato nella notte, dinanzi ad una nota attività commerciale di piante e fiori, in viale della Repubblica, a Capaccio Scalo. Dopo l'1, è esploso un ordigno: sul posto, i carabinieri, insieme alle unità cinofile, per far luce sull'inquietante episodio.

Gli accertamenti

Danneggiate la saracinesca e le vetrine dell'attività. Si indaga.