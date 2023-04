Esplosione nella notte a Roccapiemonte: bomba carta davanti all'abitazione del sindaco

Giallo a Roccapiemonte: nella notte, è esplosa una bomba carta davanti al portone dell’abitazione del sindaco Carmine Pagano. Danni al cancello in ferro e al portone in legno. Al momento del fatto, il primo cittadino non era in casa, ma il boato ha svegliato il quartiere.

I rilievi

Sul posto ,i carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino: accertamenti in corso, per far luce sul fatto.

La solidarietà di Mario Polichetti, rimario della Gravidanza a rischio dell’Azienda ospedaliera universitaria di Salerno, già candidato a sindaco di Roccapiemonte e dirigente sindacale della Uil Fpl Salerno: