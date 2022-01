Bomba carta nella notte, a Nocera Inferiore: danni in un condominio, si indaga

Tensione nella notte, a Nocera Inferiore: si è verificata un'esplosione in via Solimena, all’altezza dell’incrocio con via Dentice D’Accadia. Divelto, il cancello di accesso del condominio, a seguito della deflagrazione della bomba carta. Danneggiati anche gli sportelli delle cabine per l’energia elettrica, un'auto parcheggiata e alcuni tubi dell'acqua.

L'intervento

Ad avvertire il boato, tutti i residenti della storica zona del Mercato. Sul posto, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e i carabinieri per i rilievi del caso. Si indaga.