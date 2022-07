Alberi abbattuti, black-out e coperture divelte: danni e disagi nel salernitano per la tempesta di pioggia e vento

Ha provocato innumerevoli danni e disagi, la tempesta di pioggia e vento che si è abbattuta nel salernitano, durante la notte e le prime ore della mattina. E' partita la conta dei disastri causati dalla bomba d'acqua in tutta la provincia. Per iniziare, a Salerno città, innumerevoli gli allagamenti e gli alberi abbattuti dal vento, come il grosso arbusto nel parcheggio accanto a La Carnale. Ingenti danni pure alle strutture degli stabilimenti balneari. Lampi, tuoni, a intermittenza continua, hanno svegliato tutti i cittadini, con l'acqua che ha invaso scantinati e garage.

La situazione in Costiera e in Cilento

Intanto, in costiera, il Comitato Civico Dragonea rende noto un guasto sulla linea elettrica che ha coinvolto le zone basse della frazione di Vietri, in particolare Tresara/Padovani, dalle ore 6:40 con previsioni di ripristino per le ore 11:30. Sono 130 le utenze interessate dal black-out. E a Vietri, accesso bloccato per la ferrovia per la caduta di alberi e sassi, con transito pedonale consentito solo tramite ascensore. Inoltre, a Maiori danni a coperture, recinzioni e lidi balneari. Ancora, pali della luce e pensiline divelte sul lungomare, mentre a Ravello, si è allagata la hall di un albergo. Poi, come riporta il Vescovado, presso il parcheggio Liguori di Cetara si è verificata la caduta di un muro di contenimento. Lungo la statale 163 verso Salerno, inoltre, piegati i pali dei segnali stradali. Non migliore la situazione in Cilento, tra allagamenti e disagi. E' stata divelta anche la copertura di un'abitazione, ad Agropoli.

Intanto, a Bellizzi le raffiche di vento hanno sradicato alcune coperture dei tetti delle abitazioni, danneggiando delle auto in sosta. E a Pontecagnano un albero ha invaso la carreggiata in via Lazio ed è stata divelta la copertura in lamiera dell’ex tabacchificio Centola. Ancora, in via Monsignor Grasso, abbattuto il cancello di un'abitazione privata e sradicata un'antenna: sul posto la Polizia Municipale che ha chiuso il tratto di strada per l'intervento di messa in sicurezza. A seguire, a Montecorvino Pugliano, il vice Sindaco, Ludovico Buonomo, ha provveduto ad effettuare un sopralluogo su tutto il territorio comunale riscontrando che non ci sono stati grossi disagi alla viabilità. Il maltempo ha provocato solo la rottura di qualche ramo di albero alle frazione di Torello e Santa Tecla.