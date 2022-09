Bombe d'acqua nel salernitano: danni in litoranea, numerosi interventi dei vigili del fuoco

Nella notte fra il 16 e 17 settembre 2022 i comuni di Salerno, Battipaglia Pontecagnano e Eboli sono stati colpiti da diverse bombe d'acqua che hanno provocato danni a strutture manufatti e patrimonio arboreo. Il Comando Vigili del Fuoco di Salerno, nella notte ha effettuato 55 interventi per ripristinare la viabilità ordinaria e per la messa in sicurezza a salvaguardia della pubblica privata incolumità.

Gli interventi

Intervento notevole si è manifestato in via Mar Ionio nel comune di Pontecagnano, dove stanotte alle tre, una tromba d'aria ha divelto i tetti di alcune strutture balneari e civili. Stanno lavorando i vigili del fuoco e le autorità locali per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità. In questo momento tutte le squadre operative sono impegnate in interventi di soccorso tecnico urgente e ci sono ancora molti interventi in attesa per pali Telecom pericolanti, manufatti divelti, infiltrazioni d’acqua, alberi pericolanti.