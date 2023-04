Allarme bombe, rafforzate le misure di sicurezza per i sindaci: si attende il vertice in Prefettura

Dopo le due bombe carta fatte esplodere sotto casa dei sindaci di Roccapiemonte e Castel San Giorgio, il Prefetto di Salerno Francesco Russo è pronto a convocare il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per discutere con primi cittadini e Forze dell’Ordine di ciò che si è verificato negli ultimi giorni nei due comuni della Valle dell’Irno. Alla luce dei due atti intimidatori, sarebbero già stati rafforzati i presidi di sicurezza nei confronti dei due sindaci e di altre fasce tricolori del territorio. Ulteriori provvedimenti potrebbero essere adottati proprio al termine dalla riunione in programma presso la Prefettura subito dopo Pasquetta.

Intanto, il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora ha inviato due distinti messaggi di solidarietà ai colleghi di Roccapiemonte Carmine Pagano e Castel San Giorgio Paola Lanzara.

Il messaggio a Pagano:

Il messaggio a Lanzara:

Bomba carta sotto l'abitazione della Sindaca di Castel San Giorgio, la solidarietà del Sindaco Giuseppe CanforaGiunga alla Sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, e alla sua famiglia, la mia piena solidarietà e vicinanza per il vile attentato di stanotte. Si tratta di un grave atto intimidatorio consumato ai danni di un alto rappresentante istituzionale che, ne sono convinto, non si lascerà condizionare nello svolgimento delle proprie funzioni e continuerà a lavorare con grande impegno e senso di responsabilità per il bene dei cittadini di Castel San Giorgio.Spero che gli inquirenti possano individuare al più presto i responsabili di questo gesto criminale gravissimo che va condannato con forza. In un momento particolarmente difficile per i nostri territori e le amministrazioni a tutti i livelli, è più che mai necessario che le istituzioni e la società civile uniscano le forze nel combattere ogni forma di criminalità e nel difendere quotidianamente il valore della legalità. In poche ore due atti intimidatori contro due primi cittadini. Come Sindaci dell'Agro siamo pronti a mobilitarci per difendere con forza i valori della legalità e della sicurezza.