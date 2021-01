Falso allarme bomba a Salerno, rinvenuta bombola di gas sulla spiaggia

Falso allarme bomba, nel primo pomeriggio di oggi, sul lungomare di Torrione, a Salerno, dove un ordigno, inizialmente non identificato poichè nascosto sotto pietre e sabbia, è stato rinvenuto sulla spiaggia situata dinanzi alla chiesa “Santa Maria ad Martyres”.

L'intervento

Sul posto sono giunti gli artificieri dell’Arma dei Carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato, la Polizia Municipale e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Alla fine si è scoperto essere una bombola di gas arrugginita, che non costituiva alcun pericolo essendo vuota. L’operazione si è conclusa tranquillamento con la rimozione della bombola da parte dei dipendenti di Salerno Pulita.