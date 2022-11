A fuoco la bombola di una stufa, a Caggiano: salvate due anziane

Attimi di tensione, stamattina, nel centro storico di Caggiano: per cause da acceratare, la bombola di una stufa a gas ha preso improvvisamente fuoco. Nell'abitazione, erano presenti due anziane. Primo ad intervenire, il sindaco Modesto Lamattina: sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile per trarre in salvo le due donne e mettere in sicurezza l'abitazione.

L'intervento

Grazie al tempestivo intervento, è stato scongiurato il peggio: l'accaduto non ha provocato feriti. La bombola è stata messa in sicurezza. Accertamenti in corso.