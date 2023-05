Sequestrate 70 bombole Gpl irregolari: imprenditore salernitano nei guai

Sequestro di 70 bombole di Gpl da parte della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno nell'ambito di una mirata attività info investigativa finalizzata a contrastare le frodi alle accise. Le bombole di Gpl erano illecitamente detenute per la commercializzazione.

L'operazione

I Finanzieri della Tenenza di Sala Consilina, durante un servizio sulle attività di distribuzione e vendita di Gpl, hanno effettuato un controllo presso un negozio di ferramenta del Vallo di Diano. All'interno sono state scoperte, stoccate e offerte al pubblico, numerose bombole di gas che, come emerso a seguito di specifici accertamenti, sono risultate irregolari, sia per quanto concerne la sicurezza, sia per le prescritte autorizzazioni necessarie per la detenzione del prodotto. Il titolare del negozio è risultato anche sprovvisto del necessario certificato antincendio e pertanto le bombole di Gpl presenti all’interno dell’attività commerciale, per una capacità di accumulo di quasi 1100 chili, sono state sequestrate. L’imprenditore è stato segnalato così alla Procura della Repubblica e dovrà rispondere del reato di omessa denuncia di detenzione di materiale esplodente.