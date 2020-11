Emergenza sanitaria, l'appello delle farmacie: "Restituite le bombole vuote o inutilizzate"

Appello urgente per tutti i cittadini: le farmacie chiedono di restituire le bombole di ossigeno gassose inutilizzate o vuote per la ridistribuzione a chi necessita di terapia salvavita.

Si tratta di un intervento importante per dare una mano ai pazienti con difficoltà, in questa delicata emergenza epidemiologica. Per maggiori informazioni: 800276330