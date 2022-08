Salerno Pulita rimuove la discarica di via Calenda

Questa mattina gli operatori di Salerno Pulita si sono recati in via Calenda per effettuare la bonifica dell'area sottostante il ponte dell'autostrada. Nella zona in questione, come segnalato nei giorni scorsi, vi era una discarica a cielo aperto "con ogni tipo di rifiuto gettato negli anfratti del parcheggio".

"Evitare il ripetersi di tali situazioni"

"La nostra speranza - scrive su facebook Salerno Pulita - è che i messaggi di collaborazione ed anche le sanzioni elevate ai responsabili possano evitare il ripetersi di situazioni del genere".