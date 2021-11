Macchia Soprana e Pagliarone saranno presto bonificate, Adelizzi (M5s): "Deve finire l'incuria"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Finalmente è arrivato un provvedimento che la nostra terra chiedeva da tempo. Anni di incuria che i cittadini, in particolare quelli di Serre, hanno denunciato senza sosta, senza essere ascoltati e senza che si facesse mai nulla. Ora questo decreto ridà fiducia e speranza, ma soprattutto tende a contrastare quel circolo vizioso e selvaggio dell’abbandono dei rifiuti in luoghi un tempo incontaminati". Lo dichiara Cosimo Adelizzi, parlamentare salernitano nonché vicepresidente del Gruppo M5S alla Camera dei deputati.

Lo scenario

Sono molte le aree in provincia di Salerno che verranno bonificate, anche con l’utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un risultato raggiunto grazie al prezioso lavoro della sottosegretaria alla Transizione Ecologica Ilaria Fontana, del Movimento 5 Stelle, che ha seguito con attenzione l'iter del decreto e l'assegnazione delle risorse per i diversi territori, portando a compimento un’azione avviata dal ministro Sergio Costa con lo stanziamento il 29 dicembre del 2020 dei primi 106 milioni di euro. Ora il Ministero della Transizione Ecologica stanzierà altri 500 milioni del PNRR, per un finanziamento totale di 606 milioni di euro per la bonifica di questo tipo di luoghi inquinati. "A metà novembre la Regione Campania come prevedeva la procedura, ha comunicato l'elenco dei propri ‘siti orfani’ al MiTE - spiega Adelizzi - Sono quindi ben sette le discariche dislocate nella provincia di Salerno, alcune delle quali completamente abusive, che verranno presto bonificate. Deve finire il tempo dell’incuria e dell’abbandono. Molti siti ambientali rimasti orfani della negligenza per oltre un ventennio troveranno presto una nuova vita. Si mette a compimento il progetto legato alla transizione ecologica, da sempre cuore pulsante della nostra attività politica. Inoltre misure come questa, necessarie soprattutto per salvaguardare la salute dei cittadini, accelerano gli obiettivi di sostenibilità ambientale come da sempre sostenuto dal Movimento 5 Stelle".