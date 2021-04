Emergenza e bonus affitti: scoperti tre furbetti a Nocera Superiore

Sno stati scoperti tre furbetti del bonus affitti Emergenza Covid-19, dalla Guardia di Finanza, nell’ambito dei controlli a campione effettuati sulle istanze di accesso al contributo economico a sostegno delle famiglie in difficoltà, a Nocera Superiore. Le famiglie finite nel mirino delle Fiamme Gialle impegnate nella verifica delle autodichiarazioni rese al Comune, secondo l’ipotesi di accusa, sarebbero state firmatarie dell’istanza al sussidio per il Bonus Fitti dopo aver prodotto false attestazioni di reddito, dichiarando di trovarsi in condizioni di difficoltà economica ed ottenendo così indebitamente il beneficio. I trasgressori sono stati segnalati al Comune per il recupero delle somme indebitamente percepite.

