Raccolta del vetro: annunciati bonus per i giovani che riconsegnano le bottiglie e “Isole Verdi Poetiche” a Le Fornelle

“Il decoro premia” in città, grazie al progetto di Salerno Pulita che ha ottenuto un finanziamento destinato allo sviluppo della raccolta differenziata del vetro. E’ stata ammessa a contributo, infatti, la proposta di partecipazione al bando Anci-Coreve presentata dalla società partecipata. La commissione tecnica dell’Associazione nazionale comuni italiani e del Consorzio nazionale recupero vetro ha ritenuto valida l'iniziativa che prevede due fasi, da attuare in autunno e inverno. La prima prevede l’acquisto di un automezzo elettrico, dotato di vasca, da utilizzare le sere di venerdì, sabato e domenica nella zona della movida per recuperare le bottiglie di vetro direttamente dai giovani, che verranno invogliati a farlo in cambio di bonus sconto da utilizzare negli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa. La seconda sarà realizzata nel rione Fornelle, in collaborazione con la Fondazione Alfonso Gatto e l’associazione Impronte Poetiche APS, e consisterà in Interventi finalizzati allo sviluppo della raccolta differenziata di qualità e alla creazione di nuove opere per i Muri d’Autore (street art e poesia murale). E’ prevista poi la sostituzione dei vecchi contenitori della raccolta differenziata con dieci nuove postazioni artistiche “Isole Verdi Poetiche” che, oltre ad integrarsi al contesto esistente dei Muri d’Autore, daranno vita a un nuovo e importante progetto sui Muri stessi. Saranno realizzati un contest social e laboratori formativi tematici che vedranno tra i protagonisti principali gli imballaggi di vetro.

Parla Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita:

“L’obiettivo a cui puntiamo è la diffusione di una maggiore consapevolezza in materia di decoro urbano. Vogliamo responsabilizzare i giovani e anche i residenti ad una nuova ecologia sociale”.