Sono 707 le famiglie di Nocera Superiore che beneficeranno del bonus idrico integrativo per l’anno in corso. È quanto rende noto l'amministrazione comunale. La comunicazione è giunta con una nota dell’Ente Idrico Campano, a firma del Presidente Luca Mascolo, nella quale viene ufficialmente riconosciuto lo sconto in bolletta ai nuclei familiari che, all’esito della verifica dei requisiti, hanno presentato istanza al Comune di Nocera Superiore.

Il bonus

L’applicazione del bonus è pari a 50 euro per ogni componente del nucleo familiare, fino ad un massimo complessivo di 200 euro. "Accanto alle misure di sostegno al reddito delle fasce più deboli già previste ed erogate annualmente dall’Amministrazione, il bonus idrico integrativo riconosciuto dall’EIC è un ulteriore strumento che va in aiuto alle famiglie in questo momento di difficoltà" dichiara il sindaco Giovanni Maria Cuofano, componente del Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano.