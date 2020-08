Borghi più belli d'Italia: Maiuri (Castellabate) vice coordinatore in Campania

Il sindaco di Castellabate Luisa Maiuri è stata eletta vice-coordinatore della Regione Campania della rete dei Borghi più belli d'Italia. Il Club è diventato una realtà consolidata sia a livello nazionale che internazionale, che si è guadagnata negli anni una sua precisa identità per il lavoro puntuale e costante nella salvaguardia e nella promozione dei piccoli “gioielli” dell'Italia nascosta, custodi della bellezza più autentica del Paese.

La selezione

La nomina rappresenta un ulteriore riconoscimento ottenuto dal borgo di Castellabate, che è stato per ben due volte tra i Comune selezionati dalla trasmissione di Rai Tre “Il Borgo dei Borghi” con ottimi piazzamenti, riscuotendo una grande visibilità nazionale. Durante l'assemblea, tenuta in video conferenza in linea con le norme anti-covid, è emersa la forte volontà di rafforzare la collaborazione della rete anche con la Regione Campania, per rendere centrale il ruolo dei Borghi quali volano di un turismo esperienziale e di prossimità.

Il commento di Maiuri: