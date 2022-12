Borseggiatori sul Corso di Salerno: rubati 200 euro ad una donna, mentre provava capi di abbigliamento 

Borseggio in un negozio di abbigliamento femminile, sul Corso Vittorio Emanuele, a Salerno. Un donna, intenta a fare acquisti, si è accorta di essere stata derubata dopo aver provato dei capi di vestiario. La presunta ladra, fingendosi una cliente, avrebbe con destrezza rubato il portafogli alla vittima distratta per lo shopping e poi sarebbe fuggita.

Il furto

Nel portafogli, 200 euro oltre ai documenti. La malcapitata ha denunciato tutto ai carabinieri che indagano sul fatto.

L'appello

Preoccupati, intanto, i salernitani per la notevole affluenza in città registrata per Luci d'Artista: diversi borseggiatori, approfittando della calca, come negli anni passati, potrebbero mettere a segno nuovi furti con facilità. "È necessario che le forze dell'ordine siano più presenti in centro, alle uscite autostradali e non solo durante il periodo di Luci d'Artista, per evitare che la nostra città venga presa di mira da ladri e scippatori che si confondono nella folla e approfittano della confusione per ripulire le tasche dei cittadini e dei turisti".