Taglio del bosco di Altavilla, il Wwf scrive al sindaco: "Riconsiderare la decisione"

Il Wwf Campania scrive al sindaco di Altavilla Silentina, Franco Cembalo, in merito al taglio del bosco "Chianca", iniziato il 24 ottobre scorso. Nella missiva si chiede al primo cittadino di riconsiderare la decisione.

Gentile Sindaco Cembalo,

scriviamo a Lei in merito al progetto di taglio del bosco denominato “Chianca”, iniziato il 24 ottobre u.s. la scrivente associazione esprime una forte preoccupazione per questa decisione. Il bosco in questione è un importante polmone verde e offre un habitat naturale a numerose specie animali e vegetali, contribuendo, insieme alle altre foreste del Pianeta, a migliorare la qualità dell'aria e a mitigare gli effetti del riscaldamento globale.

Inoltre, il bosco è un luogo di ritrovo e di svago per la popolazione locale. È un luogo dove poter trascorrere del tempo all'aria aperta, fare attività fisica, passeggiare e rilassarsi.

Il taglio del bosco avrebbe un impatto negativo non solo sull’ambiente e sulla qualità della vita del territorio, ma, se si considerano le opportunità di valorizzazione green del territorio rappresenta anche un grave danno economico.

Le Foreste sono i polmoni della Terra e ci insegnano che tutto, sul pianeta Terra, è interconnesso. Le foreste sono state la nostra casa e per milioni di persone lo sono ancora oggi. Evidenze scientifiche mostrano come le foreste siano necessarie per il benessere e la felicità delle persone. Oltre ad accogliere l'80%...della biodiversità terreste, le foreste producono cibo e sostentamento per 1,6 miliardi di persone e forniscono una grande quantità di servizi: regolano il clima, riducono il riscaldamento globale, mitigano il rischio causato dagli eventi meteorologici meteorologici estremi (alluvioni, desertificazione, ondate di calore), riducono l'insorgenza di pandemie e contribuiscono in generale alla salute e al benessere dell'umanità.

Sono disponibili importanti studi scientifici sui benefici economici che traiamo dai servizi ecosistemici che questi ambienti svolgono e offrono, sugli effetti benefici degli alberi sullo sviluppo della nostra mente e quella dei nostri bambini.

E’ importante vivere immersi in un ambiente naturale sano, concetto da sempre promosso dal WWF e oggi realizzato con le Aule Natura.

Oggi stiamo assistendo alla sesta estinzione di massa, di cui siamo purtroppo responsabili. Il tasso di estinzione delle specie è equivalente, se non superiore, a quello che determinò la scomparsa dei dinosauri. In questo ambito, ecosistemi forestali sani potrebbero contribuire ad invertire la rotta, ma attualmente, questi ambienti così delicati e così complessi sono in pericolo. I cambiamenti climatici in atto, il nostro stile di vita, le nostre scelte di consumo e la nostra dieta quotidiana sono solo alcuni dei fattori che minacciano la sopravvivenza delle foreste.

Per i suddetti motivi, Le chiediamo di riconsiderare la Sua decisione e di trovare una soluzione alternativa che non preveda il taglio del bosco.

In alternativa al taglio, si potrebbero valutare altre soluzioni, a basso impatto ed ecosostenibili. Siamo certi che, con la sua sensibilità e la sua attenzione per l'ambiente, saprà trovare la soluzione migliore alternativa al taglio del bosco Chianca, in modo da salvaguardare il patrimonio forestale del Suo comune e di progettare per il Comune di Altavilla Silentina un futuro in cui la sua comunità possa vivere in armonia con la Natura.

In attesa di un suo cortese riscontro, salutiamo cordialmente.