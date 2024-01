Disastro a Capodanno per i botti: piazza San Francesco devastata, rinvenuto anche un bossolo

Disastro nella notte del 31 dicembre, in città. Ignoti, infatti, con petardi e presunti ordigni artigianali hanno letteralmente devastato piazza San Francesco. Distrutta la cabina telefonica, divelti i cestini: uno scenario di guerra dinanzi agli occhi dei salernitani.

Non solo: i vandali hanno preso di mira anche il liceo Tasso e la sede del Comitato San Francesco, con ingenti danni alla porta, alle finestre e, nel caso dell'associazione di quartiere, anche agli interni.

Allarmante, la presenza di un bossolo sulle scalinate del liceo classico: sul posto, stamattina, anche la Polizia Scientifica che ha avviato le indagini. Preziosa potrebbe essere la videosorveglianza nella zona per risalire all'identità dei responsabili del gravissimo accaduto, se non fosse che, come più volte già sottolineato dal Comitato di quartiere San Francesco, tali telecamere sono rivolte solo verso il centro della piazza - direzione statua di San Francesco ndr - e, pertanto, non offrono la visuale di ciò che accade attorno all'area.

"E' amaro constatare come i ragazzi concepiscano il divertimento come distruzione di beni pubblici e di tutto ciò che capiti loro a tiro- osserva la presidente del Comitato San Francesco, Laura Vitale- Se fossero appassionati di arte, musica, sport e se avessero valori e ideali sani, non penserebbero a sfogare la loro rabbia in un modo tanto vigliacco e deleterio per tutti. Urgerebbero pesanti sanzioni per scongiurare queste azioni vandaliche gravissime", ha concluso.

Le altre segnalazioni

Numerose, intanto, le segnalazioni circa i danni provocati dai botti a Capodanno: tra i vari, quello al vetro di un'ambulanza della Croce Bianca, subito ripristinato. L'accaduto, ancora una volta, merita attenzione da parte non solo degli enti e delle autorità preposte, ma della comunità tutta, al fine di comprendere e frenare la furia vandalica che, purtroppo, sta travolgendo tanti, anzi troppi, giovani.