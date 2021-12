Capodanno in sicurezza: arriva l'ordinanza anti botti a Montecorvino Rovella

Festività natalizie in sicurezza, a Montecorvino Rovella: resterà in vigore fino all'Epifania l'ordinanza sui botti emessa dal sindaco, Martino D'Onofrio.

Il divieto

Non è possibile far esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio rauti e petardi in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati (quali ad esempio all’interno di scuole, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre, balconi, lastrici solari e in tutte le vie, piazze e aree pubbliche) dove transitano o siano presenti persone e/o animali, fatti salvi spettacoli di fuochi d’artificio preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità, ai sensi e per gli effetti delle normi vigenti.