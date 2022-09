Botti per il compleanno: scoppia incendio in una casa: denunciato 33enne salernitano

Un 33enne di Angri è stato denunciato per incendio colposo e accensioni ed esplosioni pericolose dopo che un petardo partito dalla strada è finito in un'abitazione causando un incendio.

Il fatto

L'episodio è avvenuto in via Brin a Castellamare di Stabia. I botti sono stati sparati in strada per festeggiare un compleanno. Uno di questi, però, è finito in un appartamento. In pochi minuti si è sviluppato un incendio che ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e che ha causato non pochi danni. Sul posto anche i carabinieri, che hanno identificato e denunciato il 33enne. Gli uomini dell'arma stanno identificando gli altri partecipanti alla festa.