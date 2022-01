Botti e danni: tensione in via Fieravecchia, incendio su un balcone ad Agropoli

Un ‘botto’ di capodanno inesploso giace su via Fieravecchia, fino a questa mattina: ce lo segnala un lettore. La presenza dell'ordigno è potenzialmente pericolosa per chi transita lungo quella strada: accorato, l'appello per la sua rimozione.

Intanto, nella notte dell'ultimo dell'anno, ad Agropoli, un razzo finito sul balcone di una abitazione ha provocato un incendio. Sul posto, i vigili del fuoco che hanno domato il rogo.