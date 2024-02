Box auto sul Corso Garibaldi: chiesto risarcimento di 5 milioni al Comune

C’è una causa pendente in Tribunale per il parcheggio interrato previsto sul Corso Garibaldi, all’altezza del palazzo delle Poste, a Salerno. Lo riporta La Città: è stato chiesto al Comune di Salerno un risarcimento danni avanzata dalla ditta costruttrice per un importo di 5 milioni di euro.

La Russo costruzioni sostiene di vantare un credito nei confronti dell’rnte di 1,5 milioni per una serie di lavori che sono stati effettuati, nonostante non fossero di competenza della ditta.