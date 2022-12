Box di Corso Garibaldi: l'amministrazione ci ripensa, via libera ai lavori

Via libera ai lavori per i box di Corso Garibaldi: l’amministrazione comunale fa un passo indietro, grazie all'astensione sul tema da parte degli ex assessori come il consigliere Rocco Galdi.

La maggioranza non omogenea

Come riporta Le Cronache, i consiglieri Angelo Caramanno, Mimmo De Maio e Tonia Willburger così come il presidente del Consiglio Dario Loffredo, come per la precedente delibera si sono astenuti e lo stesso ha fatto Galdi mentre Barbara Figliolia e Giuseppe Zitarosa, del gruppo consiliare Popolari e Moderati hanno votato contro come opposizione.