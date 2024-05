Nuovi box e parcheggi a Positano, il Wwf: “Sventrato costone”

Il comune di Positano inaugura nuovi box e parcheggi nella perla della Costiera Amalfitana, il Wwf attacca: "È stato sventrato un costone". È polemica dopo l'inaugurazione avvenuta a Positano, con il sindaco Giuseppe Guida. "In cambio di un ascensore per il cimitero - afferma Claudio d'Esposito, referente Wwf Terre del Tirreno - il costruttore ha potuto edificare decine di box auto da vendere ai privati".

La denuncia

L'inaugurazione di una autorimessa interrata con "vettore meccanizzato" capace di agevolare l'accesso al cimitero di Positano rappresenta, per la maggior parte delle persone che vivono o lavorano in Positano, e di certo per il primo cittadino della (iper-)turistica "perla" della Costa d’Amalfi, una giornata storica: la consacrazione di un'opera pubblica, una ''conquista di civiltà'' come ha commentato il primo cittadino. "Se così fosse - afferma d'Esposito - si può affermare che le conquiste di civiltà a Positano (e non solo) si raggiungono sventrando un versante costituito da rocce fossilifere del Mesozoico, sfidando l'elevato rischio idrogeologico, ripudiando il valore dei terrazzamenti cari all'Unesco e aggiungendo un nuovo, mastodontico grigio edificio in una zona destinata dal vigente Piano urbanistico territoriale a tutela degli insediamenti antichi accentrati".